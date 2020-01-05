شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 2.26% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.26% خاسرا 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1575.67 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 700.1 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 148.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.69%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.05%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.5% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.48%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.

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كما هبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.41% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.74%، شركة عقارات السيف بنسبة 1.95%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 13.30% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.89%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.