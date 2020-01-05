شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 3.06% بختام التعاملات.. وارتفاع سهم واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.06% خاسرا 84.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.24 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 137 مليون سهم محققة ما قيمته 156.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2721 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 31 سهما، واستقر سهم واحد.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة وحيدا بنسبة 5.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.61%.

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وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.