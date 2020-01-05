شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.93% ليصل إلى مستوى 13353 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.51% ليصل إلى مستوى 15505 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 4921 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.68% ليصل إلى مستوى 516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 1344 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

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ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.