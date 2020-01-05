شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف التداول على أسهم 75 شركة لتراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 75 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة انخفاض 5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى سيدى كرير للبتروكيماويات، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، التعمير والاستشارات الهندسية، المالية والصناعية المصرية، الحديد والصلب المصرية، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مصر للألومنيوم، النصر للملابس والمنسوجات، آسيك للتعدين، ليسيكو مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر، الدولية للمحاصيل الزراعية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ابن سينا فارما، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، سى اى كابيتال القابضة.

كما تم إيقاف أسهم كل من رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المجموعة المصرية العقارية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية لحليج الأقطان، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بالم هيلز للتعمير، غاز مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية للخزف- سيراميكا ريماس، مدينة نصر للإسكان والتعمير، جى بى اوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، مجموعة بورتو القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الحديثة للمواد العازلة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

Advertisements

وكانت البورصة المصرية، قد افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 13549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 15816 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.99% ليصل إلى مستوى 5018 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.