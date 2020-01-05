شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية إجازة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الجارى، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 8 يناير.

وفى سياق آخر سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية لتطوير صناعة البناء- ليفت سلاب مصر، أكتوبر فارما، 600 ألف سهم، 200 سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 322 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 3900 سهم، فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 7500 سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 13549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 15816 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.99% ليصل إلى مستوى 5018 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.