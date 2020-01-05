شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تثبت التصنيفات الائتمانية لبنك "بوبيان" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك بوبيان عن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني كافة تصنيفات البنك مع تثبيت النظرة المستقبلية عند "مستقرة".

وأفاد البنك، في بيان لبورصة الكويت المالية، اليوم الأحد، بأن وكالة "موديز" ثبتت تصنيف الودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل عند الدرجة (A3) و(P - 2) على التوال.

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كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني الأساسي للبنك عند (ba1)، علما بان درجة التقييم الأساسي (ba1) تعكس النمو المتسارع لخدمات البنك للأفراد والشركات على النطاق المحلي بما يدعم تمويل المستقر وقوة ربحية البنك ورأسماله.

وأشار البنك إلى أن تأثير تثبيت التصنيف من شأنه أن ينعكس على أوضاع "بوبيان" باستمرار زيادة الثقة في البنك ومتانة مركزه المالي.

وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.