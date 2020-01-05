شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بورصة الكويت تلزم شركات بتأسيس وحدة لعلاقات المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن قرارات تعديل قواعد بورصة الكويت الأخيرة نصت على ضرورة وجود وحدة لعلاقات المستثمرين في كل الشركات المدرجة بالسوق الأول.

يشار إلى أن نحو 7 شركات فقط من إجمالي 19 شركة مدرجة في السوق الأول، غالبيتها من البنوك، لديها إدارة أو وحدة لعلاقات المستثمرين مهتمة بالرد على استفسارات العملاء، بحسب صحيفة "القبس".

وأكدت المصادر أن تلك التطورات تستهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وذلك بعد إدراج بورصة الكويت بأرقى المؤشرات الدولية لأسواق المال.

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وأعلنت مؤسسة MSCI منتصف الشهر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية، جراء انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، تدفقات بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.

وتلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019 من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي، بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها على ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر 2019.