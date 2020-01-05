شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك برقان" يوقع اتفاقية لبيع حصته في مصرف بغداد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك برقان عن قيامه بإبرام اتفاقية لبيع حصة الملكية للبنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحدة القابضة (شركة زميلة).

وقال البنك، في بيان لبورصة الكويتي المالية، اليوم الأحد، إن عملية البيع تأتي تماشياً مع استراتيجية البنك؛ وذلك لتحسين العائدات على المخاطر لمساهمي البنك.

وبحسب البيان، فإن من شأن عملية البيع إتاحة الفرصة لبنك برقان للتركيز على السوق الرئيسي للبنك في الكويت والتكامل والتعاون بصورة أكبر مع البنوك التابعة العاملة في تركيا والجزائر وتونس.

وأشار البنك إلى أن إتمام الصفقة يخضع إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة في العراق.

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وقال البنك، إنه على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لهذه الصفقة تأثير سلبي لمرة واحدة بقيمة 9 مليون دينار كويتي على صافي الدخل في عام 2019، فإنه من المتوقع عكس جزء من هذا التأثير السلبي لمرة واحدة بقيمة 4 مليون دينار كويتي تقريباً بعد إتمام الصفقة.

وبالرغم من التأثير السلبي، يتوقع بنك برقان الحفاظ على مستوى جيد من الأرباح لعام 2019.

وعلاوة على ذلك، بحسب البيان، سيكون للصفقة أيضاً تأثير إيجابي على جودة الأصول لدى مجموعة بنك برقان بخفض القروض المُتعثرة بقيمة 34 مليون دينار كويتي تقريباً، الذي له تأثير بنحو 70 نقطة أساس على نسبة القروض المُتعثرة لدى المجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 22.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2019، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 67.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 5%.