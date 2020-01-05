شكرا لقرائتكم خبر عن "إنوفست" توقع عقد تسوية مع "إبدار" مُقابل دفع 6.6 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إنوفست، المدرجة في سوقي البحرين والكويت الماليين، عن توقيع عقد تسوية مع شركة إبدار، يوم الخميس الماضي، لإنهاء جميع الإجراءات القانونية والمطالبات بين الطرفين.

وقالت إنوفست، في بيان لبورصة "الكويت" المالية، اليوم الأحد، إنه بموجد عقد التسوية سيتم دفع 2.5 مليون دينار بحريني (6.6 مليون دولار أمريكي) لشركة إبدار مُقابل تحويل حصصها في المشروع الاستثماري محل النزاع.

وكانت إبدار قد تقدمت، في يناير 2019، بطلب تحكيم لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرد مبلغ الاستثمار بالكامل، البالغ 14.9 مليون دولار.

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وشركة إبدار، هي مصرف إسلامي، مقره في مملكة البحرين، تأسس في عام 2013، نتيجة دمج ثلاثة مصارف وهي: بنك إيلاف، وكابيفست، وبيت إدارة المال، ليصبح المصرف بعد عملية الدمج هذه واحداً من أكبر المصارف الاستثمارية الإسلامية في مملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن إنوفست حققت صافي أرباح بلغ 790 ألف دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 2.38 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع هبوط إلى زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 22% لتصل إلى 3.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2018.

كذلك تراجعت أرباح التسعة الأشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 57.3% لتصل إلى 5.6 مليون دولار، مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.