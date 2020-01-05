شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعتمد 139 مليون جنيه لمحافظتى أسوان والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 139 مليون جنيه لمحافظتي القليوبية وأسوان لاستكمال عددًا من المشروعات المهمة في المحافظتين.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اعتماد مبلغ 15مليون جنيه لمحافظة القليوبية وذلك لاستكمال المرحلتين الأولي والثانية لتطوير كورنيش النيل بمدينة بنها.

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ولفتت السعيد إلى التصور الذى أعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير مسافة 1.5 كم من الكورنيش حيث تم تقسيم مراحل العمل لثلاث مراحل أولهما تبدأ من كوبري كفر الجزار وحتی دیوان عام المحافظة بطول 300م تقريبًا علي أن تبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى وحتى محطة المياه بطول 700م تقريبًا، فضلًا عن المرحلة الثالثة والتى تنتهى عند كوبرى الفحص بطول 500 م تقريبًا.

وأضافت السعيد أن المبلغ المعتمد بنحو 89 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2019/2020 يتم توجيهه لمحافظة أسوان بشكل عام ومنطقة النوبة بشكل خاص بهدف تطوير واستكمال عددًا من المشروعات القائمة بالمحافظة والتي تتضمن مشروعات توصيل المرافق لإسكان الشباب والأسر الأولي بالرعاية، وتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع بالقرى، فضلًا عن عدد من المشروعات التي تختص بالصحة ومراكز الشباب مضيفه أنه تم اعتماد 35 مليون جنيه أخرى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة من خطة العام المالي الحالي 2019/2020.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد اعتمدت مبلغ 100مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة تضمنت مشروعات شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قري بمركز نصر النوبة إلي جانب توصيل المرافق الداخلية للاسكان الأولي بالرعاية وإسكان الشباب فضلاً عن تطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة فضلًا عن اعتماد 50مليون جنيه لحفر آبار الري بالمحافظة.