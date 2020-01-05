شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 5-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 17.86 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.79جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.82 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.76 جنيه للشراء.

17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.85 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.77 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ابتداءاً من عام 1999 تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي، وابتداءاً من الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.