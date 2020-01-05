شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.33% خاسرا 209.27 نقطة ليصل إلى مستوى 6073.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 3.57% خاسراً 249.03 نقطة ليصل إلى مستوى 6726.93 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.62% خاسراً 128.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.16 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 171.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار كويتى عبر 7385 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.91%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%.

Advertisements

وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة وربة للتأمين بنسبة 7.74%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 4.48%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.99% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 16.03%، ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 14.68%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.