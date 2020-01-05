شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% خاسرا 98.08 نقطة ليصل إلى مستوى 8298.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.62% خاسرا 42.96 نقطة ليصل إلى مستوى 6837.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 79 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما تراجعت 169 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.80%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%.

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وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكابلات السعودية نسبة 5.88%، ثم صناعة الورق بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.20% ثم ساسكو بنسبة 3.05%، ثم لازوردى بنسبة 2.99%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.