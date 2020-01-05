شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 5-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 5-1-2020، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى الذى استقر سعره عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، وسجل سعر اليورو انخفاضا عند 17.79 جنيه للشراء، 17.98 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.97جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

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16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.97 جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.79 جنيه للشراء، 17.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.87 جنيه للشراء، و 21.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.49 جنيه للشراء، 53.09 جنيه للبيع.