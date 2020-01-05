شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.48% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.48% خاسرة 155.87 نقطة، لتصل إلى مستوى 10359.33 نقطة، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 85.5 مليون سهم بقيمة 180.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4161 صفقة، ولم يرتفع أى سهم، وانخفض 43 سهما ، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.2%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.81%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.74%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.41%.

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وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.