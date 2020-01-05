شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.93% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.93% خاسرا 31.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1580.86 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 430.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 134.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.21%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.72% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.95%.

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وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا، وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.