شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 2.22% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.22% خاسرا 61.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2707.59 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 71.9 مليون سهم محققة ما قيمته 95 مليون درهم من خلال تنفيذ 1581 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، فيما ارتفع قطاعى الخدمات والاتصالات بنسبة 20%، 18%، على التوالى.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.13%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.71%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.