شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الاحد 5 يناير 2020 استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، قى حين سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعات ملحوظة بنسبة تجاوزت 1.7% خلال جلسات التداول على الذهب الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 591.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 788.5 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5520 جنيها.

أوقية الذهب 1549 دولار.

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أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي مستوياتها في أكثر من 4 أشهر بفضل ضعف الدولار، فيما حقق المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات، وسجلت ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد ايراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب.

المعدن النفيس ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.

الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.

وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

ويشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.