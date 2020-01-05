شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 0.04% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 131.20 خلال شهر أكتوبر 2019 "أولي" مقابل 131.15 خلال شهر سبتمبر 2019 "نهائي" بنسبة ارتفاع قدرها 0.04%.

وقال بيان الجهاز، إن الرقم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 139.25 خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث بلغ 130.84 بارتفاع قدره 6.4%، وذلك طبقا لعقود التوريد، كما بلغ الرقم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب-زجاج-اسمنت" 93.66 خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث بلغ 91.10 بارتفاع قدره 2.8% وذلك بسبب إنشاء خط إنتاج جديد لإحدى المصادر.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 146.89 خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث بلغ 154.30 بنسبة انخفاض قدرها 4.8% وذلك بسبب انخفاض الطلب.

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وسجل الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة نحو 195.20، خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث بلغ 198.32 بانخفاض قدره 1.6%، وذلك بسبب انخفاض عقود التوريد.

وكانت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2019، أظهرت وصول الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" إلى 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 "أولي" مقابل 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 "نهائي" بنسبة انخفاض قدرها 0.89%.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019، مقارنة بشهر أغسطس 2019، حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71٪ وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.