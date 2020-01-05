شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 5-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5-1-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.97جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.97 جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.99 جنيه للشراء.

16.09جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.