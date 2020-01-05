شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تحويل 34 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى وتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه فى ظل توجيهات وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق بإستغلال الأصول غير المستغلة، لتعظيم العائد من الاصول العقارية، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل تخصيص استخدام الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال العام من صناعى إلى سكنى وإدارى وتجارى وسياحى وذلك مقابل سداد 15% من قيمة الأرض عند التصرف للمحافظات التابعة لها.

أضاف مصطفى لـ" الخليج 365" أنه تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة وذلك على مرحلتين، وجارى حالياً تحويل عدد 12 قطعة ارض اخرى فى المرحلة الثالثة.

أشار إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة فى نقل كافة المصانع خارج المناطق السكنية خلال الفترة القادمة، لتحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لاستثمارات البنية الأساسية التى تم تنفيذها فى المناطق الصناعية التى تم ضخ استثمارات كبيرة بها لاستيعاب الأنشطة الصناعية المختلفة بكل محافظة، ورغبة من الشركة القابضة فى انتهاج الأسلوب العلمى عند تطبيق رؤيتها المستقبلية الخاصة بتطوير المصانع المختلفة التى تمتلكها وتشرف على إدارتها، لذا دعت الشركة مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة للقيام بالدراسات الفنية المتخصصة التى تقود إلى اقتراح الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه عند نقل مصانع شركات ( نيازا – باتا – مطابع محرم) الى خارج الكتل السكنية بما يساهم فى تعظيم العائد على الوجه الأمثل.

وأوضح عماد الدين مصطفى أنه بالإضافة إلى ذلك القيام بوضع مخطط شامل لتحديث وتطوير هذه المصانع قبل نقلها الى المناطق الصناعية، والتى أعدت تقريرها والذى كانت أهم نتائجه أن هناك فرصة عالية للتطوير والتحديث فى جميع الشركات التى قام بمعاينتها على الطبيعة وجميعها تمتلك اسم تجارى يؤهلها لتبوء مكانتها الخاصة إذا تم نقلها بأسلوب ابتكارى علمى واقتصادى على النحو التالى شركة نيازا تقرر استمرار نشاط الليد مع أحداث نقلة نوعية لتصنيع معدات الكترونية و الموقــع الأفضل (برج العرب).

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أما شركة مطابع محرم سيتم نقل مصنع الشركة الخاص بإنتاج رقائق الألومنيوم الموجود فى باكوس إلى أرض شركة الشرقية للدخان ببرج العرب بالإسكندرية ونقل باقى خطوط الإنتاج لأرض شركة راكتا.

وأضاف أنه فيما يتعلق بشركة باتا، جارى حالياً إعداد دراسة كاملة لتطوير الشركة وتحديد الموقع الأمثل لنقل مصانع الشركة مع دراسة إمكانية استحواذ الشركة على حصة من أحد المصانع القائمة، والتى تقوم بالتصدير للخارج والموجود فى مدينة الأسماعيلية، لافتا إلى أنه تم تقديم أراضى الثلاث شركات ضمن المرحلة الثالثة والرابعة لتحويل تخصيصها، الأمر الذى سيرفع من قيمتها لاستخدام العائد من بيعها لتطوير الشركات والنهوض بها.