شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 5 حتى 9 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الاتحاد للتأمين، أسمنت الجوف، بالإضافة إلى صرف أرباح الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، في الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.

كذلك تبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وتبدأ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.