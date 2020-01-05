شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ تطبيق لوائح الفصل بالمنازعات الضريبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ في السعودية تطبيق لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

ونصت اللوائح على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به، بحسب موقع قناة العربية.

كما نصت اللائحة أن على الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ 90 يوماً دون البت فيه، القيام بطلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أوإقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

كما نصت اللوائح على أنه يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في حالة إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، او إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.

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اوإذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدأت في مطلع الشهر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.