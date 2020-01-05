شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية للتأمين تصدر 8.45 ألف وثيقة تأمين على معتمرين خلال 4 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر أكثر من 8.4 آلاف وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية قبل 4 أيام.

وذكر المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج أنه تم إصدار نحو 8452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداء من الأول من يناير 2020، لافتا إلى أنه يجري ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

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وأوضح العرفج أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة منذ مطلع يناير الحالي، بحسب صحيفة "مكة".

ووقعت شركة التعاونية للتأمين في 11 ديسمبر 2019 اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج لمدة 4 سنوات، مبينة أن البرنامج سيكون بنظام «المشاركة» مع قطاع التأمين.

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين في 28 أغسطس 2019 عن استلامها تعميد وزارة الحج والعمرة بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك للتعاقد مع وزارة الحج والعمرة بمشاركة قطاع التأمين لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج، لمدة أربع سنوات.