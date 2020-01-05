شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تحظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين بشركة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرارها القاضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من يوم 7 / 5 / 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها، أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

وأوضحت "ساما" في البيان، أن خطوة المؤسسة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.

وأكدت "ساما" في هذا الصدد نفاذ قرار حظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة ابتداءً من تاريخه.

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وأعطت "ساما" الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

وكشف فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة المالية، في سبتمبر الماضي أن هناك مباحثات لعمليتي اندماج في قطاع التأمين بين أربع شركات، لكن ما زالت في مراحلها الأولية.

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق في أبريل 2019 بالرياض إن هناك اندماجاً بين شركات تأمين وصل إلى مراحل متقدمة، مبدياً أمله أن تتم عملية الاندماج، بينما الطلب الثاني ما زال في مراحله الأولية.

وعلى ذات الصعيد، فقد توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية في فبراير الماضي أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.