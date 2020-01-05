شكرا لقرائتكم خبر عن الترفية السعودية: 11.4 مليون زائر لموسم الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وكانت فعاليات موسم الرياض قد انطلقت، الجمعة 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية يناير 2020. ويصل عدد تلك الفعاليات لأكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع.

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وصرح آل الشيخ، الذي كلف بذلك المنصب في مطلع العام الماضي إنه تشرف بتكليف من العاهل السعودى، بتولى حقيبة الترفيه، وأنه بحث مع البنوك السعودية فرص الاستثمار والتمويل لاستهدافها بناء صالات متعددة الاستخدام في الترفيه.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.