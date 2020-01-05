شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 4.85 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي وأيضا سعر الاغلاق لجلسة الخميس الماضي، في ظل استمرا الأداء الإيجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.78 وبين مستوى المقاومة هو 4.92 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد