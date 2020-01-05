شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 15.24 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، كما يتداول السهم حاليا في قناة هابطة قصيرة الأجل، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعمق خسائره للوصول لمستوى الدعم 15.10 ريال كمستوى اول ثم 14.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.27 ريال

Advertisements

الميل العام المتوقع اليوم: هابط