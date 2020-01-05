شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يسجل اعلى مستوى في عشرة اشهر -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 4.07 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال شهر فبراير من العام الماضي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 4.25 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.98 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.20 وبين مستوى المقاومة هو 4.15 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد