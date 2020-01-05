شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2.65 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر سبتمبر الماضي، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته الهام عند 2.60 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.59 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.61 وبين مستوى المقاومة هو 2.73 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد