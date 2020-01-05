شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.15 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، بالرغم من انه استطاع ان يسجل ارتفاع بلغ 1.20 ريال، مكون نموذج "Shooting Star " وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.11 وبين مستوى المقاومة هو 1.17 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد