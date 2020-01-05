شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.15 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، بالرغم من انه استطاع ان يسجل ارتفاع بلغ 1.20 ريال، مكون نموذج "Shooting Star " وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.25 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.11 وبين مستوى المقاومة هو 1.17 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.