شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10511 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يشير الى ارتفاع التفاؤل لدى المتداولين خلال الجلسة، ونتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,438 وبين مستوى المقاومة هو 10,585 نقطة

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