شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفول بالأسواق المصرية.. انخفضت أكثر من 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفول استقرارًا فى الأسواق المصرية، وذلك حسبما أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث استقر سعر كيلو الفول البلدى عند 32 جنيهًا للكيلو بالنسبة للمستهلك، فى حين يتراوح سعر الفول المستورد بين 12 و16 جنيهًا للكيلو بالنسبة للمستهلك.

وقال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفول تشهد استقرارًا مع بداية العام، حيث إن سعر الفول البلدى مستقر عند 32 جنيهًا للكيلو، فى حين وصل سعر الفول المستورد عند 12 : 16 جنيهًا للكيلو.

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الجدير بالذكر أن شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، أكدت أن أسعار البقوليات شهدت انخفاضًا هذا العام فى معظم الأصناف، وذلك لعدة عوامل أهمها زيادة المعروض بالأسواق وانخفاض الدولار عن أسعار العام الماضى، وذلك ما تم رصده من خلال الشعبة، حيث انخفضت أسعار الفول العام الحالى بنسبة تزيد عن 30% وذلك مقارنة بعام 2018 .

وقالت، إن انخفاض سعر الفول فى الأسواق عن العام الماضى، حيث كان سعر كيلو الفول البلدى فى العام الماضى كانت 40 جنيهًا للكيلو بالنسبة للمستهلك، فى حين كان سعر كيلو الفول المستورد فى 2018 يتراوح بين 26 و28 جنيها للكيلو، وأوضحت أن زيادة المعروض ساهم فى خفض الأسعار.

وأشارت إلى أن الإنتاج المصرى يعد قليلاً جدًا مقارنة بالاستهلاك، حيث إن نسبة الإنتاج لا تتخطى 15% من حجم الاستهلاك فى حين يتم استيراد الكميات الباقية من الخارج، مؤكدة أن استهلاك مصر مرتفع جدًا، حيث إن الفول يعد من الأصناف الرئيسية على المجتمع المصرى، ويتم استهلاك كميات كبيرة بشكل يومى، ولذلك فإن أى انخفاض فى الأسعار يشعر بها المواطن المصرى.