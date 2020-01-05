شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم مرة تلو المرة مستوى المقاومة العنيد 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، ليحاول اختراقه بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 38.159 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.
تظل توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ويظل شرطنا قائماً وهو اختراق مستوى المقاومة 8399.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
120
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
58
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عدد أسهم الشركات الثابتة
16
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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