شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحليل تقني لسهم أرامكو السعودية – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 35.05، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة، ليتصدر السهم بتداولاته الأخيرة تلك قائمة أكثر الأسهم نشاطاً من حيث الكمية، ونلاحظ من الرسم البياني المرفق أن السهم ينحصر بين مستوى الدعم 35.05 وما بين الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وأيضاً تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير، ولكن برغم هذا الضغط السلبي إلا أن مستوى الدعم 35.05 يظل متماسكاً للمرة الرابعة على التوالي، ولهذا نطلق على تلك المرحلة بمرحلة تجميع الزخم الإيجابي الذي يساعد السهم على الارتفاع للتخلص من ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

Advertisements

لهذا وعلى ضوء ما سبق تشير توقعانا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 35.05، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 35.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.90 ومستوى المقاومة 35.70.