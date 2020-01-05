مصرف الإنماء ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 05-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مصرف الإنماء (1150) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند سعر 25.10، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.05 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم في الأعلى، بالرغم من استمرار توارد الإشارات السلبية منها. Advertisements لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.36، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 26.15 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.82 ومستوى المقاومة 26.15.

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