شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب ضعيفة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 0.02 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن هذا الضعف سببه وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها لتبدأ محاولات تصريف هذا التشبع الشرائي.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11.40 استعداداً لمهاجمته، ويستمر هذا السيناريو الإيجابي طيلة ثبات مستوى الدعم 10.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 11.40.