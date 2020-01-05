شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ميفك ريت (4346) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 0.18 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.40.