شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 65.30، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.70 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.70 ومستوى المقاومة 68.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.