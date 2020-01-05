شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 65.30، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.70 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.70 ومستوى المقاومة 68.00.