شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار سهم التصنيع (2060) أعلى مستوى 13.46، يتراجع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي نفس الوقت يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.46، ليستهدف مستوى المقاومة 15.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.16 ومستوى المقاومة 14.44.
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