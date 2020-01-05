شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة في مرحلة لتجميع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم الجزيرة (1020) في نطاق ضيق من التداولات الجانبية على المدى القصير، وذلك وسط محاولاته تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، ليحقق أرباحاً طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 15.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.80 ومستوى المقاومة 15.46.