شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الاحساء للتنمية (2140) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.84، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.04 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير لأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.10 ومستوى المقاومة 12.00.