شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم متلايف إيه آي جي (8011) تعافيه في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 9.99% بما يعادل 1.92 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعاود استقراره أعلى مستوى 19.92، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 26.80 إلى 13.04)، كل ذلك يأتي أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة 21.54، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 23.86 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.78.
كانت هذه تفاصيل خبر متلايف إيه آي جي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.