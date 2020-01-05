شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم متلايف إيه آي جي (8011) تعافيه في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 9.99% بما يعادل 1.92 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعاود استقراره أعلى مستوى 19.92، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 26.80 إلى 13.04)، كل ذلك يأتي أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة 21.54، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 23.86 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.78.