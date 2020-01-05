شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع البنوك يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع البنوك (TBNI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول عودة الاستقرار أعلى مستوى 8094.99، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9436.98 إلى 6753.00)، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 49.941 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تداولات المؤشر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 8094.99، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند مستوى 8411.7 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8000.00 ومستوى المقاومة 8290.01.