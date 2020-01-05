شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 119.2 مليون ورقة بقيمة 333.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 147.2 مليون ورقة، بقيمة 301.8 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة بقيمة 261.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 16.4 مليون ورقة بقيمة 146.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة بقيمة 139.4 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 15.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 99.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 71.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 57.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 15.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 42.8 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 29.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 895 ورقة بقيمة 48.1 ألف جنيه.

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ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.