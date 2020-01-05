شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام وبشهادة المؤسسات الدولية.. 2019 أفضل أداء للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت و كالات الأنباء العالمية الضوء على إنجازات الاقتصاد المصرى عام ، 2019 إذ أطلق عليه البعض عام انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تقوم بها مصر، منذ منتصف عام 2016.

وشهد القطاع الاقتصادى عددا من الإنجازات لعل أهمها خفض معدلات البطالة لـ 7.2 % وكذلك هبوط التضخم لأدنى مستوى فى 9 سنوات، وتحقيق فائض أولى بالموازنة وتقدم مصر فى مؤشر التنافسية وغيرها من الانجازات

وقال موقع CNBC فى تقرير له إن عام 2019 تحسناً لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية، إذ ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% والعجز انخفض من 11.4% في 2014 إلى 8.4%، وأيضا أرقام التضخم والبطالة إلى خانة الآحاد، وفيما يلى أهم المعلومات عن صعود الاقتصاد فى 2019

-الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار فى الأسواق الناشئة 2019 بارتفاع 10.3 %.

-"بلومبرج" أشارت إلى استمرار احتفاظ الجنيه كثانى أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019.

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-وصول صافى الاحتياطات الأجنبية في نهاية نوفمبر 2019 إلى 45.35 مليار دولار كأعلى مستوى تاريخى.

-صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5.9 مليار دولارالمركز الأول أفريقياً.

-زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186,4%، لتصل إلى 12,6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4,4 مليار دولار عام 2016/2017

-زيادة المساندة التصديرية من 4 إلى 6 مليار جنيه.

و الأرقام السابقة تشير الى اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير خلال 2019، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليار جنيه لدعم الصادرات، وإطلاق مباجرى الـ 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية.

ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي تشهد السلع المصدرة ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة.