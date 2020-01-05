شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": اعتماد جودة البرمجيات لـ20 شركة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان ، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، إن مركز اعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة قام بإعتماد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز المصرى فى الصين الى 20 شركة، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال فى دول مثل بنجلاديش و فيتنام و باقى قارة اسيا الى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات أعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى، وهو ما يشير أيضا اننا نقدم خدمات عالمية من الهيئة عبر المركز لشركات خارج الحدود المصرية على مستوى العالم.

و مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات المعروف باسم SECC هو ذراع الهيئة الذى يقدم خدمات التقييم والتدريب والتطوير والاستشارات الفنية للجهات العاملة فى تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشاركته فى جهود زيادة الصادرات المصرية من خلال تقديم خدمات الاستشارات وتقييم واعتماد البرمجيات خارج الحدود.​

و تكمن أهمية الشراكات الاستراتيجية فى الاستفادة من الموارد واعتماد المعايير وتعزيز الكفاءة المهنية وزيادة الوعى وقام المركز بإبرام شراكات مع منظمات ومؤسسات مرموقة فى شتى أنحاء العالم ومنها معهد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI ومعهد هندسة البرمجيات بجامعة كارنيجى ميلون وإيه بى إم جى الدولية ومجموعةThe Open Group ورابطة مراجعة حسابات نظم المعلومات وضبطها ISACA ومنظمة اختبارات ومؤهلات البرمجيات الدولية ISTQB ومعهد البيانات المفتوحة وPeopleCert وAxelos.