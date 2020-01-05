شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % نموا في عمليات نقاط البيع خلال نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الإحصائيات المالية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما»، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، أن المشتريات عن طريق الهاتف الجوال شكلت نسبة 10.85 % من إجمالي عمليات نقاط البيع بعد أن تم الشراء بنحو 18.4 مليون عملية عن طريق تقنية الجوال وبقيمة 1.56 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات التي تمت عن طريق البطاقات البنكية الحديثة التي تستخدم تقنية الاتصال قريب المدى 103.5 مليون عملية مستحوذة على نحو 60.8 % من عدد عمليات نقاط البيع، ووصل عدد أجهزة نقاط البيع الموزعة نحو 431175 جهازا بنمو سنوي 23.7 %.
وأظهرت الإحصائية وصول مبيعات نقاط البيع خلال نوفمبر بالعام الماضي إلى نحو 25.8 مليار ريال بنمو 30% عن نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 19.8 مليار ريال، فيما تصدرت الرياض قائمة عمليات البيع عبر نقاط البيع والتي تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، حيث بلغ عدد عمليات نقاط البيع نحو 58.1 مليون عملية بإجمالي مبيعات 8.8 مليار ريال مستحوذة على 34.1 % من إجمالي عمليات نقاط البيع في المملكة، وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 4 مليارات ريال وبعدد 22.7 مليون عملية، لتحتل مدينة الدمام المرتبة الثالثة بين أعلى مدن المملكة استخداما لنقاط البيع بأكثر من 1.5 مليار ريال وبعدد 9.8 مليون عملية.
وأشارت الإحصائية إلى هيمنة 6 قطاعات على 66.3 % من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الربع الثالث بقيمة تقارب 17.1 مليار ريال، تصدرت القطاعات الأخرى غير المصنفة أولا بقيمة 3.53 مليار ريال، ثم قطاع المشروبات والأطعمة ثانيا بقيمة 3.40 مليار ريال، وجاء قطاع المطاعم والمقاهي ثالثا بقيمة 2.84 مليار ريال، في حين حل قطاع الملابس والأحذية رابعا بقيمة 2.77 مليار ريال، ثم جاء قطاع الخدمات والسلع المتنوعة خامسا بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل القطاع الصحي في المرتبة السادسة بقيمة 2.1 مليار ريال.
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