شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» تشجع على استخدام «مثبت السرعة» لتقليل استهلاك الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام «مثبت السرعة» عند القيادة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود.

وقال: إن الفائدة من استخدام «مثبت السرعة» تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ، مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأوضح أن «مثبت السرعة» يساعد أيضًا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، ويزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

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وقال في رسالة وجهها لقائدي المركبات: القيادة بشكل متزن تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب لزمن السائق، الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود.

وأكد مختصون في كفاءة أهمية مراعاة بعض العوامل، التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسّن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود. حيث تقدر الدراسات، التي أجرتها عدة شركات للإطارات أن انخفاض الضغط حوالي 30% يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3%.

وأشاروا إلى أن للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى، الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقا للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعوا إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.