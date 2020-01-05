شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب يسود الأسواق العالمية وسط مخاوف من التوترات السياسية والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس من مستويات قياسية مرتفعة بعد ضربة جوية أمريكية في العراق.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 235.48 نقطة، أو 0.82%، إلى 28633.32 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 23.00 نقطة، أو 0.715، ليغلق عند 3234.85 نقطة، وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 71.42 نقطة، أو 0.79 %، إلى 9020.77 نقطة.
وأنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.17% و0.04% على الترتيب، في حين صعد ناسداك 0.16% على مدار الأسبوع، ويعتبر هذا أول انخفاض أسبوعي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.
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